Sincan Belediye Başkanı Ercan, vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz’ın annesini ziyaret etti

-Ercan'ın ziyaretinden görüntüler

-Anne Yılmaz'ın talebi

-Kur-an'ı Kerim okunmasından detaylar

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( ANKARA ) ANKARA



- Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vefat eden Sincanlı türkücü Oğuz Yılmaz’ın annesini ziyaret etti.Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki türkücünün evini ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, anne Döndü Yılmaz ve türkücünün abisi Galip Yılmaz ile sohbet ederek sabır diledi.Ercan, Oğuz Yılmaz’ın annesi Döndü Yılmaz’ın talebi üzerine Sincan’da bir sokağa ya da caddeye adını vermek için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunacaklarını belirterek, “Sanatçı yetiştiren bir konservatuvar yapıyoruz belediye olarak. Oraya Oğuz Yılmaz’ın adını vereceğiz. Tam da kendi sanat konusu olduğu için uygun da olacak Oğuz Yılmaz’ın adının verilmesi” dedi.

Ayrıca anne Yılmaz, Belediye Başkanı Ercan’dan vefat eden oğlu için ziyaret edenlerin müziklerini dinleyip eşyalarını görebileceği bir müze yapılmasını istedi.Ercan, anne Yılmaz ile sohbetinin ardından sabırlı olması için telkinlerde bulundu. Ziyaretin devamında vefat eden sanatçı Oğuz Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.

