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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu

Sınavdan çıkan dünyaca ünlü sahile koştu

Sahilden genel detay

Hava Sıcaklığı Sınav Kalaba Öğrenciler Bulduk 

-Denize girenler detay
-Sahilde yoğunluk detay
-Köpeğini yüzdürenler detay
-Araç yoğunluğu detay
-Sahil kısmında yürüyenler detay

( ANTALYA ) -- Antalya sahillerinde sınav sonu yoğunluğu ANTALYA

- Antalya’da ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu tamamlandı. Hava sıcaklığının zaman zaman 43 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen öğrenci ve veliler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Antalya’da tamamlandı. Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının zaman zaman 43-45 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen veliler ve öğrenciler, sınav saati tamamlanır tamamlanmaz dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Ünlü sahil son zamanların en yoğun vatandaş kalabalığına ev sahipliği yaptı. Sahile gelen vatandaşların daha çok denize girerek Akdenizin serin suyunda serinlediği görüldü.
Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdiği köpeği ile denize girdi. Yüzmek istemeyen vatandaşlar ise şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Antalya’da Ankara’dan tatile geldiğini belirten bir genç, “Güzel. Hava sıcak. Hava sıcaklığı 40-45 derece. Fırsat buldukça yüzüyorum. Çocukluğumdan beri geliyorum” sözlerine yer verdi. Köpeği ile denize girerek serinlemesini sağlayan bir başka vatandaş ise, “Havalar ısınınca denize girmek istedik. Köpeğimiz ile geldik. Eğleniyoruz” açıklamasını yaptı. (EG-
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