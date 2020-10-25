Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı

-ön kontrolden geçmeleri

-Bir adayın maske takması

-Kapı önünde yoğunluk oluşması

-Sosyal mesafe kurallarının hatırlatılması

-Sıraya girmeleri

-Uyarı yapılması

-Bir adayın koşması

-Kapının kapatılması

-Hatırlatma yapılması



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta KPSS Önlisans Sınavı başlarken, bir aday koşarak geldiği okulda dakikalar kala içeriye girdi.ÖSYM tarafından KPSS Önlisans Sınavı bugün gerçekleştirildi.

130 dakika ter dökecek olan adaylar için sınav saat 10.15 itibarıyla başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılarak içeriye alındı. Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle birlikte önce ön kontrolden geçti, ardından sınava girdikleri bina girişinde dezenfektan ve maske temin ederek içeriye alındı.Saat 10.00'a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Adayların sınav saatini dışarıda beklemesi zaman zaman bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılan adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Bir aday ise kapının kapatılmasına dakikalar kala geldi. Çevredekilerin koşması yönündeki telkinleriyle koşmaya başlayan aday, hızlıca içeriye girerek sınava alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde ise son hatırlatmalar yapılarak kapılar kapatıldı.



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