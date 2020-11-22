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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı

Sınava geç kalınca 'Lütfen abi' diyerek yalvardı

Üniversite kampüsündeki araç trafiği (Cep telefonu görüntüsü)

Trafik Yoğunluğu Cüzdan Cep Telefonu Kullar Irak 

-Sınava yetişmeye çalışan bir aday (Cep telefonu görüntüsü)
-Kırıkkale Lisesi'ndeki adaylardan detaylar
-Adaylar kontrol edilirken
-Gazeteciye özel eşyasını bırakan aday
-Kapılar kapatılırken
-Sınava alınmayan adaylardan detaylar
-Röportaj

( KIRIKKALE ) Sınava geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu heyecanı yaşandı. Sınava geç kalan bir aday, "Lütfen abi" diyerek görevlilerden içeriye alınmasını istese de içeri giremedi. Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki kavşaklar güvenlik görevlilerince barikatlarla kapatılınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bunun üzerine barikatlar kaldırıldı. Bazı adaylar, trafik yoğunluğu yüzünden sınava geç kaldıklarını söyledi.

Geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı Sınavın yapıldığı okullardan Kırıkkale Lisesinde de adaylar geç kalınca KPSS’ye alınmadı. Sınava hazırlıksız geldikleri gözlenen adaylar üzerlerinde taşıdıkları cep telefonu, anahtarlık, cüzdan ve diğer özel eşyalarla içeriye alınmayınca eşyalarını okul duvarının kenarına bırakmak zorunda kaldı. Bir aday ise telefonunu bırakıp oradaki gazeteciye 'Bakarsınız abi diyerek koşarak içeri girdi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatılarak, geç kalan adaylar sınava alınmadı. Bir aday ise görevlilere "Lütfen abi" diyerek içeriye alınmasını istedi. Bir aday, “3 dakika ile benim geleceğimi karartacağın şu an. Arabam bozuldu belki. Bu sınav 15 geçe” diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday ise, “Daha sınava 15 dakika var. Niye biz mağdur ediliyoruz ki” dedi.
(HA-CC-Y)
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