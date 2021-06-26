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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava geç kaldı, “Sınav umurumda değil” dedi

Sınava geç kaldı, “Sınav umurumda değil” dedi

Üniversiteden genel görüntü

Din Kültürü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tedbirler Fen Bilimleri Öğrenciler 

-üniversite önünde oluşan kuyruklardan görüntü
-sınava koşan adaylardan görüntü
-sınava geç kalan ve "Sınav Umurumda değil" diyen vatandaştan görüntü
-"Haberlere mi çıkacağım" diyerek koşan bir sınav adayından görüntü
-farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), korona virüs tedbirleri kapsamında başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ülke genelinde 2 milyon 607 bin 903 üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saatler 10.15 itibariyle başladı.
Uşak’ta TYT’ye toplamda 10 bin 558 öğrenci katılırken, sınava dakikalar kala Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü’de sınava girecek olan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava geç kalan ve sınavın umurunda olmadığını dile getiren Selçuk Kuli, “Saçmalıktan başka hiçbir şey değil. Veliler araçlarını park etmiş, bizim park edecek yerimiz yok. Biz de arabayla içeriye giremiyoruz. 1 saniyeyle içeriye giremiyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan sınavda öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
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