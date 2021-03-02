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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Simülasyonlu deprem TIR'ı Marmaris'te

Simülasyonlu deprem TIR'ı Marmaris'te

deprem tırı

Deprem Felaketi Simülasyon Deprem Simülasyonu Ziyaretçiler Deprem Anı 

-eğitimler
-simülasyından görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Mobil Koordinasyon Tırında Marmarisli vatandaşlara “Afet Farkındalık” eğitimleri verildi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’da tırda eğitime katılarak incelemelerde bulundu. Eğitimler Marmaris Meydanı Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi.
AFAD tarafından verilen eğitimlere iki gün boyunca, kamu kurum ve kuruluşlarından personeller, sivil vatandaşlar, çocuklar katılarak deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ziyaretçilere aktarılıyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy deprem simülasyonu esnasında gereken hareketleri vatandaşlar ile birlikte yaparak örnek oldu. Kaymakam Aksoy "Toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

Eğitime katılan vatandaşlar, "Daha önce deprem felaketini yaşamadım, ama Marmaris’te ufak ufak sallanıyoruz. Şimdi daha bilinçli davranacağız" dedi.
Deprem tırı bugün saat 17.00 a kadar açık olacak AFAD görevlileri eğitim verecek. 17.00'den sonra Marmaris'ten ayrılacak. (GK-BT-Y)
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