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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi

Şimşekler kilolarca eti küle çevirdi

YILDIRIM DÜŞMESİNDEN DETAYLAR

Polis Yağan 

-YOĞUN DUMANLAR
-İTFAİYE EKİPLERİ
-YANAN YERDENDEN DETAYLAR

( BURSA )- Et deposunun bulunduğu binaya düşen yıldırım, iş yerini kullanılmaz hale getirdi BURSA

- Bursa'da geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Sağanak yağışla birlikte deponun üzerine düşen yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında depoda bulunan kilolarca et ve sebzeler küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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