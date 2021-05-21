Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı

Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı

Köpeği kurtarma çalışmaları

Parmak Köpek Demir Parmaklık 

-Ekiplerden görüntü
-Köpeğin sahibi ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ )- Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’de şimşekten korkup kaçarken demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay Dilovası ilçesi, Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur B. İsimli vatandaşın köpeği, şimşek sesinden korkup kaçınca demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu fark eden köpek sahibi Onur B. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışmayla sıkışan köpeği yerinden çıkararak sahibine teslim etti. “Korkudan duvardan atlayıp kaçmış” Köpeğin sahibi Onur B., köpeğinin çakan şimşekten ürküp korktuğunu belirterek, “Kendisini şantiyede buldum annesi çok açtı ölmek üzereydi. Diğer yavruları sahiplendiler bu tek kaldı. Bende bunu getirdim daha gözleri açılmamıştı. 2 yıldır bizde. İsmi yaramaz. Şimşek çaktığı için korkudan duvardan atlayıp kaçmış” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement