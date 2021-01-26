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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Simetrik yapılarla kış, kuş bakışı başka güzel

Simetrik yapılarla kış, kuş bakışı başka güzel

kar yağışı sonrası drone ile çekilen simetrik yapıların kuş bakışı kış manzarası

( VAN - ÖZEL - DRONE) VAN

Kuş Bakışı Kar Yağışı 


- Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde kar yağışı sonrası simetrik yapılar kuş bakışı ile başka bir güzel. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede kırağı tutan bitki ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesindeki simetrik yapılar, kar yağışı sonrası kuş bakışı ayrı bir güzelliği ortaya çıkardı. (EKİP-ŞAK-Y)
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