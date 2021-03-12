Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp

Simavlı yaşlı kadın tam 100 gündür kayıp

KAYIP KADIN FATMA ÇERİ’NİN EVİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Yaşlı Kadın 

-FATMA ÇERİ’NİN KIZI YELİZ DURMAZ İLE RÖPORTAJ
-FATMA ÇERİ’NİN BÜYÜK KIZI HAVVA ERGÜN İLE RÖPORTAJ
-FATMA ÇERİ’NİN KIZI YELİZ DURMAZ İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Fatma Çeri’den 100 gündür haber alınamıyor. Fatma Çeri’nin çocukları, annelerini gören veya olayla ilgili bir bilgiye sahip olanlara çağrıda bulundu. Kayıp Fatma Çeri’nin 43 yaşındaki kızı Yeliz Durmaz, annesini her an çıkıp gelecekmiş gibi beklediklerini ve kaybolduğu günden bu yana ümitlerini kaybetmediklerini ifade etti.
Güvenlik güçleri ve AFAD yetkililerinin günlerce arama çalışması yaptığını dile getiren Durmaz, “Bütün imkanlarıyla bize yardım edenlerden çok memnunuz. Daha da bize yardım etmek isteyenler varsa, en yakın birliklere haber versinler. Biz çok perişanız. Annemizden sağ veya ölü olarak bir haber gelinceye kadar, bu olayın arkasında kalmayacağız. Lütfen herkes duyarlı olsun, annemi bulmak istiyoruz” dedi.
Fatma Çeri’nin büyük kızı Havva Ergün, annesinin belki de ilk günden öldürülmüş olabileceği ihtimali bile olsa, bir gün çıkıp gelebilecekmiş gibi bir beklenti içinde olduklarını belirtti.
Kendilerine yardım edenlere duacı olduklarını söyleyen Yeliz Durmaz, “Annemi mutlaka bir gören veya bilen vardır. Bu kadın nereye gitti? Gittiği mevkiler belli, Demirciköy ile Beyce arasında kayboldu. Bir taksi, bir araba ya da şüpheli bir kişiyi gören varsa ,Allah rızası için bize haber versin. Bitkin bir haldeyiz, dayanacak gücümüz kalmadı. Bu olayı kendi başına gelmiş gibi düşünsünler. Benim annemin kimseye zararı yoktu, ne istediler bu masum kadından? Vakit geçirmek için kestane toplamaya gitti. Bir tutam kestane benim annemi canından mı etti ? Bunu çok merak ediyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement