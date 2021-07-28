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- Simavlı hayırseverler Uganda’ya temiz su kuyusu kazandırdı - Simav’ın Çitgöl beldesindeki hayırseverler tarafından Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı Kırugu köyüne temiz su kuyusu açıldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Simavlı hayırseverler Uganda’ya temiz su kuyusu kazandırdı - Simav’ın Çitgöl beldesindeki hayırseverler tarafından Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı Kırugu köyüne temiz su kuyusu açıldı

- Simavlı hayırseverler Uganda’ya temiz su kuyusu kazandırdı - Simav’ın Çitgöl beldesindeki hayırseverler tarafından Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı Kırugu köyüne temiz su kuyusu açıldı

su kuyusu açılış görüntüleri

( KAMPALA ) - (Özel) Simavlı hayırseverler Uganda’ya temiz su kuyusu kazandırdı- Simav’ın Çitgöl beldesindeki hayırseverler tarafından Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı Kırugu köyüne temiz su kuyusu açıldı KAMPALA

Bild Erimli Hayırseverler Hayvancılık Hayvan 


- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesindeki hayırsever vatandaşlar tarafından, Uganda’nın Bwıkwe kentine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırugu köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan Çitgöl-Simav isimli ve 9787 numaralı temiz su kuyusunun açıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı 800 kişinin yaşadığı 70 hanelik Kırugu köyünde, manuel sondaj metodu kullanılarak, içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla açılan temiz su kuyusu, Kırugu köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Su kuyusunun açılışında bir konuşma yapan yardım derneği görevlisi, 70 hanelik Kırugu köyünde 800 kişinin yaşadığını belirterek, “Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun“ dedi.

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