- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su kuyusu hayrı
Hafız Hasan Takak, Benin’in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou / Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına açtırılan su kuyusu görüntüleri
-Dua ile kuyudan su çekilmesi görüntüsü
( COTONOU ) COTONOU
- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin’in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou-Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su kuyusu açtırdı. En yakın su kuyusuna 2 kilometre uzaklıkta bulunan, içme amaçlı kuyunun 40 metre derinliği ve 30 litre-dakika debisi bulunduğu belirtildi. Su kuyusunun dualarla açılışını yapan vakfın temsilcisi, “Afrika’nın Benin ülkesindeki Plateau şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Infangnı-Djegou-Djedje2 50 hanelik köyde yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirterek, Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun” dedi.
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