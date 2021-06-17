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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su kuyusu hayrı

- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin’e su kuyusu hayrı

Hafız Hasan Takak, Benin’in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou / Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına açtırılan su kuyusu görüntüleri

-Dua ile kuyudan su çekilmesi görüntüsü

( COTONOU ) COTONOU

- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin’in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou-Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su kuyusu açtırdı. En yakın su kuyusuna 2 kilometre uzaklıkta bulunan, içme amaçlı kuyunun 40 metre derinliği ve 30 litre-dakika debisi bulunduğu belirtildi. Su kuyusunun dualarla açılışını yapan vakfın temsilcisi, “Afrika’nın Benin ülkesindeki Plateau şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Infangnı-Djegou-Djedje2 50 hanelik köyde yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirterek, Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun” dedi.

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