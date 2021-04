Simav’ın meşhur tahinli pidesi ülke sınırlarını aştı

-TAHİNLİ PİDE MÜŞTERİSİ SEVAL SEVİLMEZ İLE RÖPORTAJ

- Kütahya’nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan meşhur tahinli pide, ilçe ve il sınırlarından sonra ülke dışına da gönderiliyor. Simav’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayında tahinli pideyi kendileri tüketirken, ilçe dışındaki yakınlarına da kargo ile gönderiyor. Tahinli pide müşterisi Selcan Sevilmez (35), tahinli pidenin geleneksel bir kültüre sahip olduğunu belirterek, iftarda ve sahurda tükettiklerini ve tok tuttuğu için susatma probleminin olmadığını ifade etti.

Sude Sevilmez, tahinli pidenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kemik gelişiminde de etkili olduğu için ailecek tükettiklerini söyledi.



Emekli eğitimci Halil İlhan (68), Çanakkale’de görev yapan öğretmen kızına tahinli pide gönderdiğini belirtti.

İlhan “ Ramazan ayı boyunca, gün aşırı tahinli pide tüketiyoruz” dedi.

İş yerini Antalya’dan arayan tahinli pide müşterisi, geçen yıldan bu yana siparişlerinden memnun olduğunu belirterek, İstanbul’daki oğlu için 10 adet, Antalya’daki adresine de 10 adet tahinli pide siparişi verdi. Tahinli pide ustası İlyas Yılmaz, siparişleri kargo ile Antalya ve İstanbul’a göndereceklerini söyledi.



Simav’ın tahinli pidesini Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir lezzet olarak anlatan Yusuf Ertosun (65) “ Türkiye’nin bir çok yerine gittim, ancak böylesini görmedim. Farklı şekillerde üretenler var, fakat Simav pidesinin yerini tutmaz. Her Ramazan ayında mutlaka tahinli pide tüketiyoruz” dedi.

Eski tahinli pide ustalarından İsmail Eyol (65), Tahinli pidenin Simav’da bir marka olduğunu ifade etti.

Eyol “ Simav’ın meşhur tahinli pidesi Türkiye’nin her bölgesine gönderiliyor. Yetiştirdiğim elemanlar da bu işi layıkıyla yerine getiriyor, onlara teşekkür ediyorum. Eskiden kara fırın diye tabir ettiğimiz fırınlarda az sayıda tahinli pide üretiyorduk. Şu anda seri olarak üretilerek, Simav’dan yurt dışına da gönderiliyor” dedi.

Fatih Güleş (34), Ege bölgesinde en çok tahinli pide üretilen yerin, Simav ilçesi olduğunu belirtti.

Güleş “ Ürettiğimiz tahinli pideleri İzmir, İstanbul, Aydın, Antalya, Denizli’ye gönderdik. Ramazan ayının ilk günlerinde Kıbrıs’a da tahinli pide gönderdik” dedi.

Tahinli pide ustası Halil Cengiz (40), her yıl olduğu gibi bu yıl da tahinli pide üretimine başladıklarını belirtti.

Cengiz “ Simav ilçe merkezinin taleplerinin yanı sıra ilçe dışından gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Uşak , İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye’nin her bölgesine tahinli pide gönderiyoruz. Simav’ın kültürel bir değeri olan meşhur tahinli pidesinin, yaklaşık 2 asır önce kara fırınlarda yapıldığını dedelerimizden öğrenmiştik. Bizler de fırınımızı meşe odunu ile ısıtıp, eski usullerle ve hiçbir katkı malzemesi kullanmadan üretim yapıyoruz. En son tahinli pide siparişini Şırnak’tan aldık. Çok memnun olduk” dedi.

