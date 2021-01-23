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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Simav İlçe Müftülüğü’nden sosyal yardım projesi

Simav İlçe Müftülüğü’nden sosyal yardım projesi

SİMAV MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİNDEKİ HAYIR ÇARŞISI GÖRÜNTÜLERİ

Engelli Aile Sosyal Yardım Öğrenciler Hayırseverler 

-SİMAV İLÇE MÜFTÜSÜ MUHAMMED AYDIN İLE RÖPORTAJ
-HAYIR ÇARŞISI GÖNÜLLÜSÜ HACER AYDAR İLE RÖPORTAJ
-KIZ KUR'AN KURSU GÖREVLİSİ HAVVA ERKAN İLE RÖPORTAJ
-HAYIR ÇARŞISINDAN KIYAFET ALAN SURİYELİ VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, müftülük personeli ve gönüllü vatandaşların işbirliğiyle 'Hayır çarşısı' oluşturuldu. İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, pandemi sürecindeki soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.
Müftü Aydın, “30 yetim ailesi, 10 engelli ailesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla öğrencilerden oluşan 130 banka hesap numarasına 350’şer TL olmak üzere toplam 45 bin 500 TL para yatırdık. Hayırsever vatandaşlarımızın, hayır çarşısına gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Hayır çarşısı gönüllüsü Hacer Aydar, ihtiyaç sahiplerinin kullanabilecekleri kıyafetleri hayırseverlerden toplayıp, dağıtımına yardımcı olduklarını ifade etti.
Kur’an Kursu görevlisi Havva Erkan, gönüllülerle birlikte hayır çarşısı çalışmalarına katıldıklarını belirterek, toplanan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.
Din görevlileri ve gönüllülerin çalışmalarıyla toplanarak dağıtımı yapılan yardımlaşma etkinliğinin, 15 Şubat 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.
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