Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu

Simav’daki yangında tek katlı ev kül oldu

Yangından detay

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

İtfaiye Aracı 


- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yavı köyünde, baca tutuşması sonucu çıkan yangında tek katlı ev yanarak kül oldu. C Edinilen bilgiye göre, brahim İleri (70) ve eşi Zeynep İleri’nin (68) ikamet ettiği evde sobadan çıkan ateşin bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Simav İtfaiye Müdürlüğü’nün 2 itfaiye aracı ile Orman Müdürlüğü, Çitgöl ve Naşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yavı Köyü Muhtarı Mehmet Üstüner, evi yanan İbrahim İleri’nin, eşyaları arasındaki bin 500 TL parasının da yandığını ifade etti.
yangında tek katlı ev tamamen yanarken, yetkililer olayla alakalı soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı