Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Simav'da KOBİ Sanayi Bölgesi'ne ilk adım

Simav'da KOBİ Sanayi Bölgesi'ne ilk adım

SİMSAN yönetim kurulu üyesi Sedat Seçkin'in KOBİ Sanayi Bölgesi tanıtımı

Mülkiye Elektrik Enerjisi Toplantı Hayvancılık Sanayi Sitesi 

-SİMAV Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ŞEREF Kazcıoğlu
-KOBİ Sanayi Bölgesi fotoğraflarının gösterimi
-SİMAV Belediye başkanı Adil Biçer ile röportaj

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) Sanayi Bölgesi'nin yapımı için ilk adım atıldı. Simav Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (SİMSAN) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Seçkin tarafından fiziki yapı ve istihdam konuları anlatıldı. Seçkin, “Toplam olarak 23 bin metrekare taban alanı bulunacak olan sanayi sitesi, katlarıyla birlikte 55 bin metrekare alanda hizmet verecek. İş gücü olarak, çok ciddi bir potansiyel olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, KOBİ Sanayi Bölgesi'nin güneş enerji panelleriyle kendi enerjisini üreteceğini belirtti.
Kazcıoğlu, “Kurulacak olan KOBİ Sanayi Sitesi'nde, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisi şehir şebekesine verilecek, daha sonra mahsup edilecek” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav’da iş yapan esnafın ve sanayicinin yer sıkıntılarının olduğunu ifade etti.
Başkan Biçer, “Hazine arazilerinin bulunmadığı, özel mülkiyetin ormanın ve tarım arazilerinin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Burada yeni alanlar bulmak kolay olmuyor. Adı organize sanayi olmasa bile akılcı çözümler üretmek zorundayız. Sanayi, hayvancılık ile Simav’ın en büyük dinamiklerinden olan tarım ve sera alanındaki alanların genişletilmesine çalışıyoruz. Yaklaşık 3 yılı aşkın bir zamandır takip ettiğimiz bir proje hayata geçecek. Bu nedenle sizlere ve sebep olan milletvekillerimize ve siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Simav’ın doğusunda gerek KOBİ Sanayi Bölgesi, diğer taraftan küçük oto sanayi bölgesi, batısında ise organize sera bölgesi ile Simav kabuğunu kıracak. Önümüzdeki yıllarda Simav’ın, bir üretim ve istihdam şehri haline geleceğine inanıyorum. Simav KOBİ sanayi bölgesi çok modern bir alan olacak, en az bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak. En önemlisi, kendi enerjisini üretecek, çevreci doğa dostu bir sanayi bölgesi olacak” diye konuştu.
KOBİ Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı'na Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, SİMSAN Yönetim Kurulu üyeleri Şeref Kazcıoğlu, Sedat Seçkin, Ercan Göl ve Ahmet Gök katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı