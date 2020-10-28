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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Simav'da evlenme vadiyle dolandırıcılık

Simav'da evlenme vadiyle dolandırıcılık

Simav'da evlenme vadiyle dolandırıcılık yapan şahıslar ile ilgili Simav Emniyet Müdürlüğü'deki görüntüler

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Polis Akalan Dolandırıcılık Irak 


- Kütahya’nın Simav ilçesinde bir şahsı evlenme vaadiyle dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, H.A. (79) isimli şahıs, aracı vasıtası ile telefonla görüştüğü ve kendisini bir bayanla evlendirmesi konusunda anlaştığı şahıslara 17 bin TL değerinde bilezik, yaklaşık bin TL değerinde giyim eşyası, 200 Euro para ve 600 TL verdi. Şüpheli şahısların mazeret belirtip bir gün sonra tekrar geleceklerini söyleyerek kendisine sonradan sahte olduğunu fark ettiği farklı bir bilezik bırakarak Simav’dan ayrılmaları sonrası dolandırıldığını anlayan vatandaş polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli şahısların araçları Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilip çalışma başlatıldı. Şüpheliler, ziynet eşyaları ve giyim eşyaları ile birlikte, Denizli’nin Çivril ilçesinde yakalandı. Simav'a getirilen A.B. (54), imam nikahlı eşi Ü.K. (43) ve S.A. (49) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Uşak Cezaevine gönderildi. (MEİ-EFE)
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