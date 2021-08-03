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Simav’da ev yangını
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Simav’da ev yangını

Simav’da ev yangını

Ekiplerden detay

Ev Yangını Bild Yangın Yangına Müdahale 

-Olay yerinden detay

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demiciköy beldesinin Çaysimav mahallesinde çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Simav’a bağlı Demiciköy beldesinin Çaysimav mahallesindeki Bahçelievler sokağında Mehmet Şahin’e ait evde, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, evli ve 2 çocuklu Mehmet Şahin’e( 62) ait evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(MEİ-EFE)
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