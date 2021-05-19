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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Simav’da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

Simav’da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

SİMAV'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ ARAÇ KONVOYLU ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI GÖRÜNTÜLERİ

- KÜTAHYA

Polis Güzergah Trafik Kazası Şampiyon Araç Konvoyu 


- Beşiktaş’ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya’nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.
Simav Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı önlemlerle, ilçe merkezinde belirlenen güzergahlarda konvoylu kutlamalar yapıldı. Simav polisinin kontrolündeki yüzlerce aracın katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren şampiyonluk kutlamalarında, herhangi bir trafik kazasının olmadığı ve cezai işlem yapılmadığı bildirildi.

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