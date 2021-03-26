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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Simav Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

-Köpeği kurtarmak için Simav çayına giren itfaiyeci

Mahsur Kaldı Köpek Aşırı Yağış Av Köpeği Hayvan 

--Adacıktan köpeği kurtarma çalışması
--İtfaiyecinin köpeği kucağına alarak çayın içinden kurtarması
--Köpek kurtulduktan sonra sevinçle koşuşturması
--İtfaiyeci Kocakaya'nın kurtarma öyküsü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Simav Çayında selde 4 gündür mahsur kalan köpeği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye ekipleri kurtardı. 4 gündür süren aşırı yağışlar nedeniyle Simav çayında sel oluştu. Bunun üzerine Binmurt mevkiine yakın bir alanda oluşan adacıkta köpek mahsur kaldı. 4 gündür mahsur kaldığı belirtilen köpek Çılbırcı mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine bildirmesi ile birlikte kurtarıldı. Özel kıyafetler ve önlemler ile dereye giren Sındırgı İtfaiye amiri köpeği bulunduğu noktadan alarak kıyıya çıkardı. Doğal şehir Sındırgı'da doğal yaşama ve hayvanlara olan saygı bir kez daha gözler önüne serildi. Mahsur kalan av köpeğini kurtarıp sahibine teslim eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye amiri Mehmet Ali Kocakaya “Sındırgı itfaiyemize gelen ihbar üzerine, Sındırgı simav çayı üzerinde selden dolayı oluşan adacıkta dört gündür mahsur kalan köpeği kurtardık. Sahibine teslim ettik. Sındırgı itfaiye olarak tüm vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İtfaiye candır“ dedi.

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