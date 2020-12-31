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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Simav Belediyesi’nin 'Güneş Enerji Santrali' üretime başladı

Simav Belediyesi’nin 'Güneş Enerji Santrali' üretime başladı

Simav Güneş Enerji Santrali Görüntüleri

Güneş Enerjisi Politika Enerji Santrali Elektrik Üretimi Kurban Kesimi 

-simav Belediye Başkanı Adil Biçer'in Açılış Konuşması
-ilçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın Açılış Duası
-trafodan Enerji Açılışı
-simav Belediye Başkanı Adil Biçer İle Röportaj
-simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim İle Röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında belediye tarafından kurulan, yıllık 1 milyon 496 bin kilovat gücündeki Güneş Enerji Santrali üretime başladı.
Güneş Enerji Santralinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Adil Biçer, YEKDEM kapsamında 22 Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale sonrasında, yüklenici firma tarafından 40 günlük kısa bir sürede üretime açıldığını ifade etti.
Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın’ın açılış duası ve kurban kesimin ardından, trafodaki şartel açılarak, güneş enerjisinden elektrik üretimi başlatıldı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 31 Aralık 2020 tarihinin Simav Belediyesi ve Simav halkı için önemli bir gün olduğunu belirtti.
Başkan Biçer “ Güneş enerji santrali bugün hizmete girdi. Yapımı 5 milyon 50 bin Türk lirasına mal oldu. Yıllık 1 milyon 496 bin kilovat elektrik üretecek olan santralimizin Simav Belediyesi’ne yıllık getirisi 1 milyon 950 bin TL olacaktır. İşin yapımı 40 günlük bir süre içerisinde tamamlandı. Bugün böylesi bir üretim tesisini hizmete almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, çok önemli bir açılışta bulunduklarını ifade etti.
Kaymakam Halim “ Simav Belediyesi’nin güzel bir projesi tamamlandı. Bugün itibariyle sonuç vermeye başlayacak. Güneş enerjisinden elektrik üreten bir tesis kuruldu. Bu bölgede kullanılan, tüketilen elektriğin yüzde 20’sin karşılayan bir santral kuruldu. Devletimiz alternatif enerji kaynaklarına önem veriyor. Bu anlamda Devlet politikalarına da uygun olan bir tesisin Simav’a kazandırılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Simav bu tesisisin bereketini, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlayacaktır” dedi.
Termal kent Simav’ın Eynal Kaplıcaları bölgesinde kurulan Güneş Enerji Santali’nin açılışına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kütahya Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Simav Koordinatörü Osman Orhan Cengiz, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, Siyasi Parti Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, Belde Belediye Başkanları, Muhtarlar, Yüklenici Firma Temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(MEİ-EFE)
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