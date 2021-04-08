Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

Ambulansın yaralıları taşıması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Polis Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Hayvan 


- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akraba aileler arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Demirciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan 2 aile fertleri arasında 2 gün önce hayvanların araziye girdiği gerekçesiyle tartışma çıkmış, köylülerin araya girmesinin ardından kavga büyümeden önlenmişti. Olayın devamında bugün sokakta karşılaşan aile fertleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, V.K. (31), F.K. (44), M.K. (22) ile T.K. (62) yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan V.K. ile F.K. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement