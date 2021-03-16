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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Silopi’de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

Silopi’de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

Öğrenciler ve konferans salonu

Trafik Kuralları Çizgi Film Emniyet Kemeri Trafik Eğitimi Öğrenciler 

-Trafik polisleri ve trafik eğitimi
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik eğitmeni Okan Köle’nin uygulamalı olarak yaptığı eğitim, Bahçeşehir Koleji Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitime, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri takma kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Trafik eğitmeni Köle, batıda yapılan trafik etkinliklerinin aynı kalitede yaptıklarını belirterek, yıl boyunca eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Köle, "Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın trafik bilincini en üst noktaya çekmeyi amaçlıyoruz. Burada çocuklarımıza çizgi film izleterek önemli bilgiler verdik. Görmüş olduğunuz sunum halısında çocukları da oynatarak uygulamalı olarak etkili ve kalıcı eğitim vermeye çalıştık" dedi.
Minik öğrenciler de eğitimlerinden dolayı Köle'ye teşekkür etti.
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