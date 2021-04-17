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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sille Müzesi, Sille’nin geçmişine ışık tutuyor

Sille Müzesi, Sille’nin geçmişine ışık tutuyor

Müzenin dışından görüntü

Kılık Kıyafet Okul Binası Kamyon Lastiği El Sanatları Ziyaretçiler 

-Müzenin içerisinden görüntüler
-Lastik çarıklar
-Uzman Arkeolog Sercan Yayla'nın konuşması
-Balıklı hamam tası ve halılar
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan Sille Müzesi, çeşitli kültürel eserleri ile geçmişe ışık tutarken, müzede sergilenen lastik çarıklar Konya’nın ilk patentli ürünü olma özelliği taşıyor. 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille'nin cazibesini artırmak amacıyla kurulan Sille Müzesi, 2017 yılından beri yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Konya ve Sille'nin tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutan müze, Sille'nin el sanatlarını ve folklorik yapısını gün yüzüne koyuyor. 19. ve 20. yüzyıla ışık tutan müzede Sille'nin çömlek ve halıları, kılık kıyafet, mutfak ve hamam kültürüne ait eserler yer alıyor. Ayrıca Konya’nın ilk patentli ürünü lastik çarıklar ve içinde balık bulunan hamam tası dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, Sille Müzesi’nin eski bir ilkokul binasının restore edilmesiyle oluşturulduğunu söyleyerek, “Bu ilkokul binası yaklaşık yüz yıllık bir binadır. Bu binayı 2001-2002 yıllarında restore edip Sille Kültür Evi’ne çevirmiştik. 2017 yılında da tekrar restorasyonla Sille Müzesi’ne çevirdik. Sille kültürünün gelen ziyaretçilere tanıtılması için bir müze yaptık. Müzede neler sergiliyoruz? Kabe’nin iç örtüsünü, Sille Medresesi’ne ait yazma eserleri sergiliyoruz. Sille’nin çömlekçiliği çok meşhurdur. Sille’nin çömlekçiliğiyle ilgili eserler sergiliyoruz. Ürgüp’e, Avanos’a bile buradan çömlekçilik ustalığı öğretilmeye gidilmiştir. Sille’nin halıları da çok meşhurdur. Hatta 1700’lü-1800’lü yıllarda bu Sille halıları İtalya’da ve İspanya’da çok meşhur oluyor. İtalya’dan buraya motif hırsızlığı yapmaya geliyorlar. Bu açıdan Sille halıları çok önemli. Onlardan örnekler sergiliyoruz. Sille’nin kıyafetleri, hamam kültürüyle alakalı şeyler sergiliyoruz. Hamam kültürüyle alakalı da burada bir hamam tasımız var. Çok ilginçtir, hamam tasımızın içerisinde bir balık ve kuş var. Bunu yapmalarındaki sebep ise hamama gittiklerinde ufak çocuklar sıcaktan, nemden etkileniyorlar ve çıkmak istiyorlar hamamdan. Aileler bu tasın içerisine suyu alıyorlar, çocuğun önüne koyuyorlar. Çocuklar balıkla oynarken aileler de yıkanmak için fırsat buluyorlar. Böylelikle çocuklara yıkanmayı da sevdiriyorlar” dedi.
“Konya’nın ilk patentli ürünü” Müzenin dikkat çeken eseri olan lastik çarıklara değinen Sercan Yayla, “Buranın en önemli eserlerinden biri de lastik çarıklarımız. Bunlar Konya’nın ilk patentli ürünü. Güzel de bir hikayesi var: 1945’li yıllarda Türkiye 2. Dünya Savaşı’na hazırlanıyor. Ekonomik tedbir alındığı için halkın durumu iyi değil. Normalde çarıklar deriden üretiliyor ve ömrü 1 yıl oluyor. Hidayet Kolcu krizi fırsata çeviriyor. Kamyonların atılan lastiklerini topluyor. İç lastiklerinden çarık, dış lastiklerinden ayakkabı yapıyor. Bunu yarı yarıya ucuz satıyor ve ömrü 5 yıl gidiyor. Böyle olunca halk çok rağbet gösteriyor. Civar illere göndermeye başlıyor. Hemen valilik duruma müdahale ediyor. Belgeyle Hidayet Kolcu’nun ismini marka olarak tescilliyor ve 15 yıllığına üretim izni veriyor. Devletin durumu yerine gelince kamyon lastiğinden üretmeyi bırakıp deriden devam edeceksin diyor. O da sözünü yerine getiriyor. Aslında baktığımızda bizim nereden nereye geldiğimizin en iyi göstergelerinden biri bu lastik çarıklar. Bu ve bunun gibi birçok hikayesi olan eser sergiliyoruz burada. Sille'mizde Selçuklu Belediyemizin 3 tane müzesi bulunmakta. Bir tane sanat galerisi bulunmakta. Her müzemizde rehberimiz var. Bu rehberlerden ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerimiz yararlanabilir. Bu hikayeleri paylaşmak için ziyaretçilerimizi Sille’ye bekliyoruz” diye konuştu.
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