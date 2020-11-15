Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silivri saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Silivri saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Araca saldırı anı

( İSTANBUL )- Saldırgan eski koca Erdem D.'nin geçtiğimiz yıl Silivri'de Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil'in bulunduğu aracı yumrukladığı anlar kameralara yansıdı İSTANBUL

Polis Kamera Saldırı 


- Silivri'de Tülay Sivil ve Mesut Sivil'i öldüren Erdem D.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 2019 Eylül ayında çekilen görüntülerde zanlının eski eşi Tülay Sivil ve Mesut Sivil'in aracını yumrukladığı görülüyor.Silivri'de dün akşam yaşanan olayda Erdem D., eski eşi Tülay Sivil ve kocası Mesut Sivil'i tabancayla vurarak öldürdü. Dehşete düşüren olay sonrası zanlı polise teslim oldu.Zanlı Erdem D.'nin çifti sürekli tehdit ettiği de ortaya çıktı. Erdem D.'nin geçtiğimiz yıl ölen çifte saldırdığı anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Görüntülerde zanlı Erdem D. Silivri Değirmen durağında eski eşi Tülay Sivil ve Mesut Sivil'in içerisinde olduğu aracı görüyor. Aracı yumruklayarak camlarını kıran zanlı, uzun süre peşinden koşuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı