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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Silivri Sahili'nde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Vatandaşlar

Güneşli Hava Güneşli 

-Yürüyüş yapmaları
-Detay

( İSTANBUL )- Sosyal mesafesiz Cumartesi İSTANBUL

- Vatandaşlar kademeli normalleşmede kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde Silivri Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.
Kademeli normalin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde güneşli havayı da fırsat bilen İstanbullular parklara, bahçelere, meydanlara ve sahillere akın etti. Silivri Sahili doldu taştı. Yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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