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Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi

Silivri Kumluk plajında yunus sürprizi

Yunus görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yunuslar Yunus Balıkları Plaj 


- Silivri Kumluk Halk Plajında yunus balıklarının geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi. Silivri Kumluk Halk plajında öğlen saatlerinde geçen yunusları vatandaşlar hayranlıkla seyretti. Plaj açıklarında dalıp çıkan yunuslar vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Yunusları gören vatandaşlar bu güzel manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

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