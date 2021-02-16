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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Silivri E-5 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Olay yerinden görüntüler

Polis Trafik Yoğunluğu Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Kazaya karışan araçlar
-Polisin çalışmaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Silivri'de şiddetli kar yağışı ve tipi, kazaları da beraberinde getirdi. E-5 Karayolu Araptepe mevkii Tekirdağ istikametinde kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 7 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye trafik yoğunluğu oluştu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin açılması için yoğun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekilirken, kar küreme araçları da bölgede çalışma yaptı. Kaza sonrası tıkanan trafik, yeniden normale döndü. (ÖFA
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