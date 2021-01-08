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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Silivri depreminde yıkılan Avcılar Hacı Tükenmez Camii bir türlü yapılamadı

Silivri depreminde yıkılan Avcılar Hacı Tükenmez Camii bir türlü yapılamadı

Drone görüntüsü

Deprem Cami Bahçesi Allah 

-Röp.
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Yıkılan caminin alanı havadan görüntülendi İSTANBUL

- Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan daha sonra sağlam olmadığı gerekçesiyle tamamen yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, bir türlü yapılamadı. Moloz yığınlarının hatıra kaldığı cami bahçesi ise otoparka döndü. Caminin bulunduğu alan drone ile havadan görüntülendi.26 Eylül 2019’da Marmara Denizi açıklarında 5.8 şiddetinde meydana gelen depremde Avcılar’da E-5 karayolu kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Cami’sinin ikiz minarelerinde birisi yıkılmış, yapılan denetimlerin ardından caminin depreme dayanıklı olmadığı belirlenerek tamamen yıkılmasına karar verilmişti.Daha sonra yapılan açıklamalarda caminin tekrar standartlara uygun bir şekilde yapılacağı söylenmişti.Aradan 4 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılamayan camiden geriye moloz yığınları kaldı. Caminin bahçesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından otopark gibi kullanmaya başlandı. Caminin bir türlü yapılamaması, vatandaşların da tepkisini çekti.“Çok çirkin bir görüntü”Yıkım sonrası tekrar yapılması beklenen Hacı Ahmet Tükenmez Camii için yetkililerin hiçbir adım atmaması ilçe halkının tepkisini topladı. Sebahattin Er isimli bir vatandaş ise, Silivri depreminde bu cami yıkıldı. Yıkım sonrası kimse burayla ilgilenmedi. Bu durumdan çok rahatsızım. Çok çirkin bir şekilde duruyor. Eskiden herkes buraya geliyordu ibadetini yapıyordu. Şimdi kuşlar gelip yuva yapıyor buraya. İnşallah camimize biran önce kavuşuruz” diye konuştu.

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