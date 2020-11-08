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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor - İSTANBUL

Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor - İSTANBUL

- Kula Deresi'nden görüntüler - Ölen balıkların görüntülerSilivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyorİSTANBUL (AA) - Silivri'deki Kula Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ölen balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü.
Semizkumlar Mahallesi'nde denizle birleşen Kula Deresi'nde son haftalarda balık ölümleri yaşanmaya başlandı.Ölen onlarca balığın su yüzeyine çıktığı derede, renk değişimleri de gözleniyor.

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