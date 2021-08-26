Silivri’deki festivale davet için Eminönü’de er meydanı kuruldu

-Yağlı güreş

-Yoğurt tanıtımı

-Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açıklama

-Genel ve diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri’de gerçekleştirilecek olan 59. Yoğurt Festivali ve 16. Kavaklı Yenici Mehmet yağlı güreşleri Eminönü meydanında yapılan etkinliklerle duyuruldu. Eminönü’ne kurulan er meydanında güreş tutuldu. Eminönü meydanında düzenlenen tanıtım programı renkli görüntülere sahne oldu. Silivri’de yetişen karpuz, kavun, domates ve bamya gibi ürünler kurulan stantta sergilendi. Ahenk Sanat Kulübü’nün folklor gösterisi ile başlayan etkinlikte iki pehlivan tarafından yağlı güreş gerçekleştirildi.

Cazgır Recep Koşan, davul ve zurna eşliğinde maniler seslendirirken, er meydanına çıkan pehlivanlara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Öte yandan, kadın üretici Aysun Subaşı tarafından vatandaşlara Silivri yoğurdunun tarifi ve lezzeti hakkında bilgiler verildi.

Kısa bir yoğurt gösterisi sunuldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da 28-29 ve 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak festival programlarına İstanbulluları davet etti. Tanıtım etkinliğinde yaklaşık 10 bin adet yoğurt dağıtıldı. “Yoğurt Festivali’nde Silivri’de olmaya davet ediyorum” Festivalle ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’un fethinin başladığı Silivri’den fethin nihayetlendiği tarihi yarımadaya selam olsun. İstanbul’a, Fatih’e selam olsun. 59. Geleneksel Silivri yoğurt festivalinin etkinliklerini tanıtmak için Eminönü Meydanı’ndayız. İstanbullu tüm hemşerilerimi, İstanbul’un şehir stresinden bunalan tüm hemşerilerimi doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle onları rahatlatacak hemen İstanbul’un kıyısındaki Silivri’ye davet ediyorum. Yoğurdu, domatesi, karpuzu tatmaya ve Yoğurt Festivali’nde Silivri’de olmaya davet ediyorum” dedi.

“28-29 ve 30 Ağustos’ta festivalimiz 3 gün sürecek” Tüm İstanbulluları festivale davet eden Yılmaz, “İstanbul’un en büyük mücevheri Silivri, İstanbul’un yanı başında bekliyor. Bir kaçış rotası olarak bekliyor. Biz inci gibi kumsallarıyla, göletleriyle, ormanlarıyla ama her şeyden önemlisi organik ürünleri ve manda yoğurduyla İstanbullu hemşerilerimizi Silivri’ye davet ediyoruz. 28-29 ve 30 Ağustos’ta festivalimiz 3 gün sürecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle ve şükranla anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yenici Mehmet Pehlivan güreşlerini Silivri’mizin Kavaklı Mahallesi’nde düzenleyeceğiz. Sanatçılarımız olacak, folklor gösterilerimiz olacak, yöresel ürünlerin tadımları olacak” diye konuştu.



