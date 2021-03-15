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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Silivri’de zincirleme kaza: 2 ağır yaralı

- Silivri’de zincirleme kaza: 2 ağır yaralı

Kaza yerinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Zincirleme Kaza Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya özel bir otomobil çarptı. Arkadan gelen iki aracın da kazaya karıştığı olayda, yayalar ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Silivri D-100 karayolu Gümüşyaka istikameti Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Fehimdar M. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, seyir halindeki özel bir otomobilin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yol ortasında duran araca arkadan gelen iki araç daha çarptı. Çevredeki vatandaşlar olayın ardından 122 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, yolun kapanması ile trafik oluştu. Öte yandan polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (İD-
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