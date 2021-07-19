Silivri’de yürüyüş yapan kadın kurşun yağmuruna tutuldu

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( İSTANBUL )-Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı İSTANBUL



- Silivri’de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya yolu üzerinde yürüyüp yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın, yere düşerek yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı. Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan arama çalışmaları yaptı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

