Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Silivri’de yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor

Silivri’de yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor

Ekiplerin çalışmaları

Kar Yağışı 

-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı. Mega kent yağışın etkisiyle adeta beyaz örtüyle kaplandı. Kentin en çok yağış alan noktalarından biri olan Silivri’de de kar etkisini göstermeye devam ederken, ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı