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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

Silivri’de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

Denetimlerden görüntü

İçişleri Bakanlığı Alışveriş Tarım Gesi Hassasiyet 

-Kaymakam Ali Partal Açıklama
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında görevlendirilen ekipler Silivri’de denetimlerini sürdürüyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal’ın da bizzat katıldığı denetimlerde Silivri Yeni mahalle bölgesinde bulunan alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı. İlçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Silivri Kaymakamı Ali Partal “Dinamik denetim sürecinde ilçemizde yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Bugün 86 ekibimizle 522 personelimizle ilçemizin tamamında denetim yapıyoruz. Jandarma, Emniyet, ilçe tarım, belediyemiz ve birçok kurumdan destek alıyoruz. Bunların yanında yine esnaf odamızın desteği var. Onlarda esnaflarımızı teker teker gezerek uyarılarda bulunuyorlar. Malum bu süreç içerisinde yeme içme yerlerimiz açıldı. Onların %50 kapasiteyle çalışması konusunda hassasiyetimiz var. İşyerlerinin HES kodu uygulaması konusunda aynı hassasiyetimiz var. HES kodu sorgusu yapılmadan müşteri kabulü yapmıyorlar. Bunları da denetliyoruz. Covid-19 denetimleri kapsamında Sağlık bakanlığımızın hem İçişleri bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler ve işyerleri ile kriterleri teker teker yerinde kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz gibi maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

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