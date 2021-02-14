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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Silivri’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Silivri’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Kartopu oynayan vatandaşlar

Uttu Kardan Adam Kar Yağışı 

-Silivri sahilden görüntü
-Çocukların kartopu oynayışı
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Kar yağışını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar, mega kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanmış olan Silivri’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle mega kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Silivri’de vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutan vatandaşlar kartopu oynamaya çıktı. Aileleriyle birlikte kardan adam yapan ve kartopu yapan çocuklar ise doyasıya eğlendi.
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