( İSTANBUL ) Silivri'de trafik kazası:3 yaralı İSTANBUL
- Silivri'de dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza,15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişi olduğu öğrenilen özel bir otomobil ile hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şu kanalına düşen araç içindeki sürücü ve diğer araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın şiddetiyle sıkışan araç içinde mahsur kalan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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