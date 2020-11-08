Silivri’de tedirgin eden balık ölümleri

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri’de Kula deresinde yaşanan balık ölümleri çevrede bulunan site sakinlerini tedirgin etti. Silivri Kınalı mevkiinde bulunan ve Marmara denizine bağlanan Kula deresindeki balıklar son günlerde ölmeye başladı.

Suyun yüzeyine ve kıyıya vuran yüzlerce ölü balık, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar yetkililerden rengi siyaha dönüşen Kula deresindeki balık ölümlerinin sebebinin araştırılarak çözüm bulunmasını talep etti.



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