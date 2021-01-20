Silivri’de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı



- Silivri’de kuyumcuya soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen, saldırganı silahla vuran kuyumcu Serdar U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde copla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi Serdar U.’dan altın dolu poşeti aldığı sırada işyeri sahibi ruhsatlı silahıyla zanlıyı vurmuştu. Mert Y. adlı zanlının hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kuyumcu Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Uçman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HK-



loading...