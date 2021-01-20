Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri’de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı

Silivri’de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Adli Kontrol Soygun Kuyumcu Dükkanı Irak 


- Silivri’de kuyumcuya soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen, saldırganı silahla vuran kuyumcu Serdar U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde copla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi Serdar U.’dan altın dolu poşeti aldığı sırada işyeri sahibi ruhsatlı silahıyla zanlıyı vurmuştu. Mert Y. adlı zanlının hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kuyumcu Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Uçman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı