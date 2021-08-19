Silivri’de otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti

-Genç kızın bisiklet sürmesi

-Olay yerinden görüntü

-Ambulansın gidişi

-Hastaneden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Bisiklet tutkunu genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybetti İSTANBUL



- Silivri’de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Silivri mevki meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 AEZ 742 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne sebep olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kızdan geriye bisikletiyle kaydettiği görüntüleri kaldı.

