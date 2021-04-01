Silivri’de müzikli ve alkollü mekana baskın: 13 şahsa 11 bin 700 lira ceza

-İşyerinde bulunanlardan görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri’de polis ekipleri, korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek alkollü ve müzikli şekilde müşteri kabul eden bir iş yerine baskın düzenledi.

Polis ekiplerince mekanda bulunan 13 kişiye toplamda 11 bin 700 lira para cezası kesildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri ile ilçe genlinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan kontrolde içeride 13 şahsın olduğu, müzik yayını ve alkol servisi yapıldığı ve içerisinin yoğun sigara dumanı altında olduğunu belirledi. Polis ekipleri iş yerindeki şahsıların sosyal mesafe kurallarına riayet etmediklerini de belirledi. Polis, iş yerinde bulunan 13 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplam 11 bin 700 lira idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri vergi levhası ve çalıştırma belgesi bulunan ancak Tütün ve alkol ruhsatı bulunmayan iş yerinin faaliyetlerine son verdi.



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