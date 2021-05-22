Silivri’de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8’e yükseldi



- Silivri’de geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8’e yükseldi. Silivri'de, 17 Mayıs’ta doğum günü kutlamasında iki taraf arasında kavgada Mertcan Kaya, bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi de tutuklanmıştı. Yaşanan olaya ilişkin dün gece olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü sabah saatlerinde, geriye kalan 3 şüpheli ise sorgularının ardından akşam saatlerinden sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı ise 8’e yükseldi.

