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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Silivri'de kuyumcuda soygun girişimi

Silivri'de kuyumcuda soygun girişimi

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Soygun Girişimi Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri Ameliyat 

-Polisin incelemeleri
-Kuyumcu dükkanının görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kuyumcu sahibi soyguncuyu vurarak etkisiz hale getirdi İSTANBUL

- Silivri'de kuyumcuya giren silahlı bir kişi soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibi, zanlıyı silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre olay Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanından yaşandı. Sabah saatlerinde kuyumcuya silahı ve elindeki sopayla giren Mert Y. isimli şahıs, iş yeri sahibi Serdar U.'dan altınları torbaya doldurmasını istedi. Altın dolu poşeti alan zanlı, dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U., iki el ateş etti. Kafasından ve ayağından yaralanan soyguncu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Soyguncu Mert Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İş yeri sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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