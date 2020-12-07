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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de korkutan baraka yangını

Silivri’de korkutan baraka yangını

Yangından görüntü

Bild Şili 

-Ekiplerin söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri Selimpaşa’da 2’si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.5 kişilik aile bölgede görev yapan gece kartallarının dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtuldu. Yangın, akşam 21:00 sıralarında Silivri Selimpaşa’da bulunan bir barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2’si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakadan çıkan dumanları fark eden bölgede görevli Gece Kartalları durumu İtfaiyeye bildirerek aileyi barakadan çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken baraka tamamen yandı. Barakada bulunan aile ise gece kartallarının dikkati sayesinde şans eseri yangından yara almadan kurtuldu.
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