Silivri’de korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

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( İSTANBUL )- Silivri'de yaşayan çifti öldürenin eski koca olduğu ortaya çıktı İSTANBUL



- Silivri’de dün akşam Mesut ve Tülay Sevil çiftinin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cinayeti işleyen kişinin Tülay Sevil'in eski kocası Erdem D. olduğu belirlendi. Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda silahlı bir kişi Mesut ve Tülay Sivil çiftini yaşadığı evde öldürmüştü. Yaşanan korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Erdem D. polis ekiplerine teslim oldu. Erdem D.'nin Tülay Sevil'in eski kocası olduğu öğrenildi. Mesut Sivil ve Tülay Sevil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin otopsi işlemleri devam ediyor.



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