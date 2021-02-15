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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de karla mücadele çalışmaları

Silivri’de karla mücadele çalışmaları

Karların toplanması

Hafta Sonu Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Araçlardan görüntü
-Genel ve detay
-silivri kar çalışmaları ismıyle klasör

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kar megakenti beyaza bürürken ekipler vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar megakenti beyaza bürürken etkisini sürdüren kar nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamamaları için çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda Silivri'de ekipler araçların yollarda kalmaması için alanlardaki karları ve buzlanmayı temizliyor. (HK-
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