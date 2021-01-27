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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Silivri’de kar yağışı etkili oluyor

Silivri’de kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı detay

Kar Yağışı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Silivri'de akşam saatlerinde itibaren yeniden kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. (EG-
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