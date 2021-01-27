- Meteoroloji Genel Mdüürlüğünü uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı etkili oluyor. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. (YM-
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