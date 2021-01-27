- Silivri’nin köylerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte evlerin çatıları beyaza büründüğü görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri’de kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Silivri’nin köylerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte evlerin çatıları beyaza büründü. (ZA-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım