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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Silivri’de kar yağışı başladı

- Silivri’de kar yağışı başladı

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Cadde
-Çatıların üstü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’nin köylerinde kar yağışı başladı.
Yağışla birlikte evlerin çatıları beyaza büründüğü görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri’de kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Silivri’nin köylerinde etkili olmaya başladı.
Yağışla birlikte evlerin çatıları beyaza büründü. (ZA-
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