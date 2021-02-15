Silivri’de kar etkili oluyor

-Vatandaşlar

-Araçların temizlenmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçenin sokaklarını beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar bugün de etkili oluyor. Silivri’de etkili olan kar yağışı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde karın ilçenin sokaklarını beyaza bürüdüğü görülürken kimi vatandaşların karla kaplı araçlarını temizledikleri görüldü.

(HK-



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