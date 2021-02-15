Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Silivri’de kar etkili oluyor

Silivri’de kar etkili oluyor

Araçlardan görüntü

Kamera Kar Yağışı 

-Vatandaşlar
-Araçların temizlenmesi
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçenin sokaklarını beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar bugün de etkili oluyor. Silivri’de etkili olan kar yağışı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde karın ilçenin sokaklarını beyaza bürüdüğü görülürken kimi vatandaşların karla kaplı araçlarını temizledikleri görüldü.
(HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı